Maltempo Macerata: strade allagate, smottamenti e alberi caduti. Disagi in mezza provincia

Macerata, 16 maggio 2023 – Dalle prime ore del mattino smottamenti in diverse zone della provincia per le forti piogge che stanno cadendo da ieri sera: l'acqua scende dai campi e finisce sulle strade, creando grossi disagi alla circolazione. Si segnalano diversi alberi caduti: problemi soprattutto in superstrada dove una pianta è finita sulla carreggiata prima dell'uscita di Civitanova intorno alle 7.30, bloccando la circolazione. L’albero è stato poi rimosso e la circolazione è ripresa.

Maltempo nelle Marche: la giornata in diretta

Allagamenti anche all'uscita di Sforzacosta della superstrada, sulla Carrareccia, tra Sforzacosta e Piediripa. Nella zona di Sant'Egidio di Montecassiano, qualche auto impantanata nel fango. Alle 8.30 in autostrada, un camion si è rovesciato in direzione nord all'altezza di Porto Potenza Picena. Ferito in modo non grave il conducente, bloccata la corsia nord. Superlavoro per vigili del fuoco, 118, Anas, società autostrade. In mattina le piogge sono diminuite e la situazione si è normalizzata.