Maltempo, case al buio e tetti scoperchiati

Ancora disagi per il forte vento. Tra giovedì notte e ieri i vigili del fuoco hanno effettuato senza sosta 110 interventi nel Maceratese – la provincia delle Marche più colpita con Ancona – principalmente per la rimozione di alberi sulle strade, rami pericolanti o appoggiati alle linee elettriche. Nel pomeriggio circa un centinaio di abitazioni e alcune strutture ricettive, in particolare nell’Alto Maceratese erano ancora senza corrente. "Stiamo presidiando i guasti e dalla scorsa notte e siamo intervenuti con una task force – ha spiegato l’Enel –: oltre 80 i tecnici di E-Distribuzione, la società che gestisce le reti di media e bassa tensione, arrivati anche da altre regioni, con 65 persone di imprese terze, e 10 gruppi elettrogeni nelle Marche. Il lavoro proseguirà fino al completo ripristino". L’obiettivo era ridare il servizio elettrico a tutti in serata. Ma verso le 19.30 di ieri alcune zone di San Ginesio erano ancora al buio. "In contrada Cesa Cappuccini manca l’elettricità – ha spiegato l’assessore Francesco Paletti – e lì, oltre alle case, c’è una struttura ricettiva. I clienti sono dovuti andare via. Senza corrente anche contrada Collina e Santa Croce, dove pure si trova un agriturismo. Le linee sono state tranciate e danneggiate dalle piante cadute. Un ringraziamento comunque agli operai del Comune intervenuti in modo tempestivo per liberare le strade, facendo sì che almeno le abitazioni non restassero isolate". L’area delle ex magistrali è stata transennata perché un’auto è stata colpita dalle tegole.

Conta dei danni a San Severino, con pali telefonici piegati dalle raffiche. Neanche 24 ore dopo l’installazione, l’albero di Natale in piazza del Popolo si è schiantato al suolo nonostante fosse ancorato a blocchi di cemento armato e fissato con corde in acciaio. Il tronco centrale, finendo a terra, si è spezzato in due. Lunedì sarà sostituito. A Tolentino numerosi interventi nelle contrade e nel centro urbano; un pino pericolante, in viale Benadduci, è stato abbattuto. Gli operai della Provincia hanno lavorato anche di notte per riaprire le strade provinciali. "Le situazioni più difficili si sono verificate lungo la Sp 15 Brondoleto (Castelraimondo) e lungo la Sp 55 a Gualdo per due grossi alberi crollati lungo la carreggiata", hanno spiegato il presidente Sandro Parcaroli e il vice Luca Buldorini. Danni anche a Pioraco, dove le raffiche hanno scoperchiato alcuni tetti, e ad Apiro, dove sono dovuti intervenire i carabinieri. A Camerino, il Comune ha dovuto contattare una ditta con la ruspa per togliere le piante cadute sulla carreggiata. Blackout anche a Matelica, risolti però nel corso della giornata.

Lucia Gentili