Maltempo, cedono 25 metri di terreno sulla pedonale in zona San Michele

Prosegue la conta dei danni a San Severino, dopo l’ondata di maltempo. Le intense piogge hanno fatto "gonfiare" le acque del fiume Potenza, che hanno finito per erodere argini e sponde a valle del centro urbano. Nella parte finale della strada pedonale che conduce verso Taccoli, nella zona di San Michele, si è registrato il cedimento di 25 metri di terreno: "É stato letteralmente inghiottito, insieme alla strada utilizzata in caso di necessità anche dai mezzi di soccorso e tecnici", dichiarano dal Comune. "Resta alto lo stato di attenzione per il livello del corso d’acqua con monitoraggi continui a ponte Sant’Antonio e sotto il ponte di via Varsavia da parte dei volontari del gruppo comunale di Protezione civile – proseguono –. L’ufficio manutenzioni del Comune ha portato a termine i lavori di messa in sicurezza di diverse strade interessate in questi giorni da numerose frane, come nel caso del collegamento con la frazione di Orpiana, della strada per Serrone Valle e delle comunali per Granali, per la frazione di Sant’Elena prima del ponte di Paterno e nella zona di Taccolti alta, verso l’abitato di Marciano, in località Maestà, in località Palommare e nei pressi del santuario di Madonna dei Lumi".