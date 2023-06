Maltempo, danni nelle strade: "Una è distrutta"

Il maltempo non dà tregua a San Ginesio. Ieri pomeriggio la pioggia battente ha provocato danni ingenti sulle strade delle frazioni di Maregnano e Morico. "Nella prima contrada – spiega l’assessore Francesco Paletti, in questi giorni sempre sul campo – la strada, tra l’altro rifatta da poco, è stata distrutta. Il personale Anas è intervenuto, insieme alle ditte private, per ripristinare la viabilità sulla statale". E permettere quindi alle famiglie residenti nella zona di percorrere una strada alternativa e non rimanere isolate. "A Morico una frana ha causato l’allagamento di due seminterrati, con acqua e fango – prosegue Paletti –. I vigili del fuoco con le idrovore hanno evitato il peggio". Sul posto anche operai comunali e provinciali e cittadini. Un gioco di squadra che ha permesso di non evacuare famiglie dalle proprie abitazioni. Danni anche nella zona di Colfano, a Camporotondo, e a Matelica.