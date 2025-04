Maltempo e avvallamenti. Borgo Santa Croce, strada chiusa

Il comandante Danilo Doria ha firmato un’ordinanza per la regolamentazione temporanea della circolazione per Borgo Santa Croce, necessaria a seguito del sopralluogo effettuato oggi dagli agenti della polizia locale dopo la richiesta di intervento da parte di un cittadino per problemi di viabilità su un tratto di carreggiata, che ha avvallamenti e fratture del fondo bituminoso.

L’Apm è stata interessata per i relativi interventi. Il provvedimento della polizia locale prevede nel tratto di Borgo Santa Croce dal civico 155 al 159, da oggi e fino al termine dei lavori con orario 0-24, il divieto di transito e l’interruzione della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli e pedoni e il limite massimo di velocità in 30 km/h.