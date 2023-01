"Esondazioni e frane nel Maceratese, nessuno si è mosso"

Protezione civile all’opera nel territorio di Montecassiano

Macerata, 24 gennaio 2022 – Esondazioni e allagamenti, i sindaci alzano la voce: "Servono interventi e risposte urgenti". L’allarme arriva in particolare da Montelupone (San Firmano) e Montecassiano (Sambucheto), dove ieri, con la forte pioggia, si sono registrati problemi nei campi e sulle strade.

Le difficoltà sono cominciate nelle prime ore del mattino: "Abbiamo avuto smottamenti e frane – spiega Rolando Pecora, sindaco di Montelupone –, con la Protezione civile abbiamo chiuso le strade Rometta e quella relativa al fosso principale Collardo, esondato in più punti. Fa rabbia il fatto di aver segnalato, già a novembre, questa situazione di rischio al Consorzio di bonifica. La risposta è stata che non c’era un problema sostanziale. Torniamo a chiedere un intervento urgente, il Consorzio deve venire a vedere, la sponda di cemento si è staccata in mattinata e la frazione di San Firmano rischia di finire allagata. Avevamo inoltrato la segnalazione proprio perché la sponda presentava segni di distacco già a novembre".

Il sindaco è preoccupato e non lo nasconde: "La manutenzione degli argini è competenza del Consorzio – sottolinea –. I precedenti non mancano, una trentina di anni fa si allagarono la zona industriale Becerica e quella di San Firmano, e poi successe di nuovo. Vogliamo evitare che accada ancora, servono interventi immediati".

"Il Potenza è arrivato a livelli molto preoccupanti – dice Leonardo Catena, sindaco di Montecassiano –, a Sambucheto l’acqua ha quasi raggiunto il parapetto, parliamo di pochi centimetri. Per fortuna poi ha smesso di piovere. Gli operai comunali e Protezione civile hanno lavorato sempre. Problemi ci sono stati in via del Molino e in località Piane di Potenza. Smottamenti si sono registrati in via Tambroni e alla Cimarella di Vissani. Abbiamo scritto più volte sia alla Regione sia al Consorzio di bonifica. Nessuna risposta, e questo non va bene. Manca la manutenzione ordinaria. Chiediamo che a livello regionale e nazionale capiscano che è ora di mettere mano al portafogli e di andare a vedere, comune per comune, quali interventi sono necessari. Non si può più rimandare. Così continuiamo a spendere soldi per ripagare i danni, invece che per realizzare interventi".

A San Severino il livello del fiume si è alzato pericolosamente, qualche problema si è registrato anche a Montecosaro. A Morrovalle si sono evitati problemi con il torrente Trodica "grazie ai lavori svolti per 4 milioni e mezzo, che ci hanno salvato dall’esondazione", fa notare il sindaco Andrea Staffolani.

A Pioraco la situazione è sotto controllo: "Il Potenza ancora regge bene – spiega Gianfilippo Fornarini, coordinatore locale della Protezione civile –, per ora non desta preoccupazione. Il problema ci sarà se la neve si scioglierà velocemente e se continuerà a piovere".

Anche a Civitanova situazione sotto controllo, come conferma il sindaco Fabrizio Ciarapica: "Da domenica sera monitoriamo il territorio, anche la prefettura si è subito attivata. A parte qualche piccolo disagio sulla ciclabile vicino alla foce del Chienti, dal sopralluogo svolto nel pomeriggio dai nostri tecnici non sono emerse criticità".