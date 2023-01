Maltempo, frana in via San Giacomo: "Collegamento ripristinato a breve"

Sono quattro le famiglie che erano rimaste isolate da lunedì in via San Giacomo dopo il cedimento della strada, a causa delle forti piogge cadute nel fine settimana.

Il Comune si è mosso immediatamente per raggiungere le famiglie, ma due hanno deciso di rimanere nelle loro abitazioni, mentre altre due sono state trasferite da parenti in attesa che venga riaperta la strada.

Nel frattempo sono partiti anche i lavori per creare una viabilità di collegamento alternativa e per il fine settimana si dovrebbe tornare a circolare senza intoppi.

"I danni alla strada sono piuttosto consistenti – spiega il sindaco Andrea Gentili che conferma che il Comune ha chiesto anche lo stato di calamità – per questo dovremo creare un by-pass di collegamento alternativo. Gli interventi sono già partiti e contiamo, al massimo per venerdì (domani, ndr) o sabato, di completare l’opera e di ripristinare il collegamento con le case che erano rimaste isolate. Nessuna delle abitazioni, comunque, ha subìto danni".

Serviranno, invece, interventi più consistenti e costosi per recuperare via San Giacomo franata in più punti, per questo l’amministrazione spera di poter beneficiare di un contributo che deriva dal riconoscimento dello stato di calamità.