Maltempo, grosso ramo caduto ai giardini

di Asterio Tubaldi

Era una morte annunciata quella del grosso cipresso Arizonica che sorge all’interno del secondo piano dei giardini pubblici a Recanati. Nei mesi scorsi si era paurosamente inclinato sporgendo, con la sua larga chioma, su via Moroncini e creando allarme per le abitazioni che sorgono proprio sotto a quel gigantesco arbusto. Ieri mattina, infatti, un grosso ramo si è staccato dal tronco dell’albero a causa delle insistenti piogge di queste ultime ore che hanno finito per appesantire i rami già indeboliti dal tempo. La via è stata subito chiusa al traffico e sia il responsabile della Protezione civile comunale che la polizia municipale, prontamente avvertiti, hanno attivato il piano di intervento d’emergenza per rimuovere il ramo caduto e provvedere all’abbattimento totale della pianta perché i rami alti si sono allargati aumentando il volume di ampiezza della chioma, segno di probabili prossimi altri cedimenti. Non sono stati attivati i vigili del fuoco perché la via, troppo stretta, non permette l’accesso dei grossi mezzi. Per cui ci si è affidati ad una ditta capace di intervenire con mezzi più agevoli e che, con la necessaria tempestività, è intervenuta immediatamente già nel pomeriggio perché, a quanto pare, non c’era tempo da perdere. Gli operai hanno provveduto ad alleggerire la pianta con il taglio di parecchi rami, mettendo così in sicurezza la zona, e oggi completeranno l’opera con l’abbattimento totale della pianta. l tecnici comunali avevano già appurato, nei mesi precedenti, che l’apparato radicale della pianta stava cedendo tanto che il grosso fusto non si trovava più in asse e si era storto piegandosi proprio verso la strada e le abitazioni vicine. Ciò lo rendeva pericoloso, oltre che per le case, anche per i pedoni e le auto che transitano numerose nella via dove insiste anche la caserma dei carabinieri. L’unica soluzione trovata a suo tempo era, quindi, quella dell’abbattimento del grosso cipresso anche se si tratta di una pianta molto bella e storica dell’ornamento verde dei giardini pubblici. Ma, inspiegabilmente, si è lasciato scorrere troppo tempo da quella decisione, forse anche per le tante critiche che si erano sollevate allora da parte dei cittadini che lamentavano la scarsa cura del verde. Forse, però, se si fosse intervenuti in tempo si sarebbe scongiurato quanto accaduto ieri.