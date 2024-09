Maltempo, la conta dei danni. Diciotto strade da sistemare

Prosegue senza sosta l’azione dell’amministrazione comunale di Recanati per riparare i danni sulla rete viaria causati dal maltempo la scorsa settimana.

"Attualmente sono 18 le strade, per una media di 25 chilometri, nel territorio del Comune per le quali sono stati riscontrati danni e che sono pertanto in attesa di intervento – ha detto il vice-sindaco e assessore ai lavori pubblici di Recanati, Roberto Bartomeoli –. La situazione delle nostre strade, già prima del maltempo dei giorni scorsi, era particolarmente precaria, figlia di una politica poco attenta alla manutenzione ordinaria. Abbiamo dato mandato all’ufficio tecnico di condurre i sopralluoghi necessari a definire con accuratezza le priorità di intervento, le tempistiche e le risorse economiche necessarie. Il sindaco Pepa ha pianificato una seduta di giunta straordinaria per la prossima settimana per individuare i finanziamenti necessari e definiti ogni provvedimento affinché la situazione possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile".

Gli interventi saranno portati a termine soprattutto nelle zone periferiche e rurali che hanno subito i danni maggiori, come nelle frazioni di Chiarino, Bagnolo, Montefiore e Santa Croce. Bartomeoli ha poi rassicurato sulla corretta e tempestiva azione di chiusura della crisi, sottolineando come grazie all’impegno dell’ufficio tecnico non ci siano emergenze ancora in corso. "Saranno necessari tempi tecnici – conclude il vice-sindaco – per valutare i danni e reperire le risorse economiche, anche alla luce delle priorità che emergeranno dalla prossima giunta straordinaria".