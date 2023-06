Maltempo oggi a Macerata: bomba d’acqua a Matelica, allagamenti e strade chiuse

Macerata, 10 giugno 2023 - Nuova ondata di maltempo con piogge forti sulla provincia di Macerata, oggi ha provocato frane, smottamenti e allagamenti.

Maltempo del 10 giugno in provincia di Macerata

Bomba d’acqua a Matelica

Una vera e propria bomba d’acqua ha investito nel primo pomeriggio Matelica. In pochi minuti un fenomeno temporalesco molto violento ha coinvolto l’intero territorio comunale provocando enormi disagi, smottamenti diffusi e allagamenti anche nel centro abitato. Maggiormente colpite le zone di San Rocco e località Fonticelle, con allagamenti, detriti e fango sulle strade e nella zona della stazione ferroviaria (dove, tra l’altro, erano in corso dei lavori), così come in altre località come ad esempio nelle zone di Peschiera, Crinacci e Campamante, dove addirittura alcune auto sono rimaste bloccate dalla tanta acqua e fango presente sulla carreggiata.

Fin da subito si sono messi in moto i volontari della Protezione Civile, gli operai comunali e i Vigili Del Fuoco. Sopralluoghi anche da parte dell’amministrazione comunale per monitorare la situazione e capire come intervenire in maniera strutturale nelle zone più colpite.

"Purtroppo, a distanza di alcuni mesi siamo stati di nuovo colpiti da un evento atmosferico molto violento che ha evidenziato ancora una volta quando sia necessario intervenire con lavori straordinari – commentano dall’amministrazione comunale – purtroppo questi fenomeni non sono più così rari ed è necessario avere accesso a risorse speciali per la messa in sicurezza del nostro territorio. Siamo vicini alle famiglie che hanno subìto allagamenti e disagi: la situazione è critica e i danni sono tanti e diffusi”.

Le strade provinciali chiuse

I tecnici e gli operai della Provincia sono intervenuti in particolare nella zona di Petriolo, Mogliano e Urbisaglia dove sono state diverse le strade allagate.

Sono state chiuse la Provinciale 131 ‘Vanni’ a Mogliano e la Sp 1 Abbadia di Fiastra-Mogliano, invase da oltre un metro d'acqua.

Una frana, invece, ha ostruito la Sp 41 Divina Pastora, nel comune di Urbisaglia, chiusa.

Nessun problema invece lungo la Superstrada 77.