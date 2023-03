Maltempo, quercia cade in strada

di Gaia Gennaretti

Vento forte, cade un albero sulla carreggiata e si piega la barriera fonoassorbente del villaggio terremotati di via San Michele. Conta dei danni ieri, a causa del forte vento che ha falcidiato il territorio settempedano. Nella mattinata, intorno alle 7.45, è caduta, ostruendo la carreggiata di via del Vallato, una quercia di medie dimensioni che ha temporaneamente bloccato uno degli ingressi della città impedendo il passaggio di auto e pedoni.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha immediatamente predisposto le necessarie deviazioni. Dopo qualche ora, grazie agli operai comunali dell’ufficio Manutenzioni, la strada è stata liberata.

Nonostante le temperature miti, il vento ha provocato anche altri piccoli danni: diversi rami si sono spezzati e sono caduti in strada e alcuni segnali stradali sono stati divelti. E non solo. Le raffiche, fino a diversi chilometri orari, hanno persino danneggiato una barriera in lamiera fonoassorbente a confine tra il villaggio terremotati "Campagnano", nel rione San Michele, e un autolavaggio a gettoni, lungo la strada provinciale 127 per Tolentino. La barriera era stata installata in modo che i residenti delle Sae non fossero disturbati dal rumore delle spazzole e dei getti d’acqua.

Sul posto gli operai dell’ufficio Manutenzioni che hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura.

