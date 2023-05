Maltempo, quercia sfonda il tetto di una stalla

di Lucia Gentili

Bomba d’acqua con grandine, lunedì sera, a Monte San Martino. Una grossa quercia è caduta su una stalla, in contrada San Venanzo, sfondando il tetto. Fortunatamente nessuno degli animali, sessanta pecore e due vitelli, è rimasto ferito. Ma, su una copertura di 400 metri quadri, oltre 100 sono diventati inagibili. La struttura è collegata a una casa colonica di proprietà comunale data in affitto a un allevatore. Anche la pianta è del Comune.

"L’albero non era secco, ma rigoglioso – spiega il sindaco Matteo Pompei –, segno che è stata la grandissima quantità d’acqua scesa in una mezz’oretta a provocarne la caduta. Un evento improvviso, non era stata diramata l’allerta meteo. Bisogna trovare presto una sistemazione per gli animali, stipati nella parte messa in sicurezza. Intanto ho attivato il Coc, i lavori di somma urgenza e avvisato Coldiretti; invierò una segnalazione alla Regione, in particolare all’assessore all’agricoltura (Andrea Maria Antonini, ndr). Non abbiamo quantificato i danni, ma si tratta di diverse decine di migliaia di euro (senza considerare le attrezzature). Inoltre l’acqua dell’altra sera ha peggiorato la condizione della strade, già danneggiate dalla precedente ondata di maltempo, nonché dei frutteti e dei meleti". In particolare, gli alberi della caratteristica Mela Rosa. Lunedì, dalle 19.40 all’una di notte, i vigili del fuoco di Tolentino sono stati sul posto, insieme ai volontari della Protezione civile e al sindaco. Questi il 17 maggio ha chiesto lo stato di calamità naturale con una delibera di giunta; ma è stato riconosciuto solo per Marche Nord.

"Puntiamo almeno a ripristinare la situazione iniziale. La stima dei danni della volta scorsa – conclude Pompei – ammonta a circa 300mila euro, molto alta per un piccolo Comune. La Protezione civile ha già effettuato il sopralluogo. Ho tre strade comunali chiuse (Bagno, Villa Massi e Santo Stefano) per frane e deterioramento del fondo stradale".