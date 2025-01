Maltempo, rami e alberi caduti. Il conto per le casse del Comune

Alberi abbattuti dal maltempo nei giorni di Natale, il Comune ha speso 5.500 euro per incaricare due ditte, la Edil Cerquetti e la Natali Agricola, entrambi di Civitanova, di intervenire sul territorio per risolvere le situazioni più a rischio.

La spesa è stata legittimata da verbali d’urgenza, redatti il 23 dicembre, e relativi alla rimozione e allo smaltimento delle piante schiantate dal vento. Operazioni che hanno richiesto l’intervento di mezzi e di personale specializzato per spostare i tronchi e gestire le condizioni di pericolo, in alcuni casi con brevi tempistiche visto che i cedimenti si sono verificati un po’ in tutti i quartieri.

Dal monitoraggio effettuato sul territorio, è stato riscontrato l’abbattimento diversi alberi, schiantati dalle raffiche di tramontana, con i crolli più eclatanti che si sono verificati lungo viale Matteotti e lungo viale Vittorio Veneto, in via dei Mille, in via Giovanni XXIII, in via Capuana, all’interno di tutte le aree verdi della città e anche del lungomare sud, in particolare nel parco Zucchetto, nell’area verde intitolata a Mario Coltorti e nel parco della Pinetina.

Prosegue ora il controllo del territorio perché le condizioni meteo di quei giorni hanno creato, per quanto riguarda la tenuta degli alberi, situazioni di potenziale pericolo che vanno costantemente monitorate.

E purtroppo da ieri sera è scattata un’altra allerta meteo per il vento, con il rischio di ulteriori pericoli e danni.

Lorena Cellini