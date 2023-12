Maltratta e insulta la moglie, condannato

di Paola Pagnanelli

Botte, minacce e vessazioni di ogni genere alla moglie, costretta a vivere in casa e a subire le angherie del marito. Per questo lui, un 51enne di Montelupone, ieri è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. I fatti, iniziati nel 2014 e conclusi con la fuga di lei nell’estate del 2017, sono stati raccontati in tribunale dalla donna, una 37enne di origini straniera. Studentessa di lingue e violinista, nel 2011 la donna aveva fatto il suo primo viaggio in Germania, da dove poi aveva raggiunto nelle Marche un’amica. Tornata più volte, nel 2013 aveva conosciuto il monteluponese e i due avevano iniziato a sentirsi via Skype. A un certo punto lui le aveva offerto di accoglierla in casa, e le aveva pagato il biglietto aereo. Ma arrivata qui, la donna aveva scoperto di dover vivere con i genitori e il fratello dell’uomo. Così erano iniziate le scenate, le vessazioni, le discussioni. Anche quando, un paio di anni dopo, la coppia ormai sposata era andata a vivere per conto proprio, la situazione non era migliorata. Anzi, l’uomo aveva perso il lavoro da barista, aveva rifiutato le altre offerte e non voleva neppure che la moglie andasse a lavorare, cogliendo ogni occasione per picchiarla e insultarla. In una occasione, la giovane aveva ricevuto uno schiaffone alla testa che le aveva causato un sanguinamento del timpano. In altre occasioni, si era dovuta riparare da lui che le scagliava contro gli oggetti, minacciando di ucciderla, o minacciando anche di uccidersi se lei lo avesse lasciato. Alla fine lei, terrorizzata, aveva chiesto aiuto e si era rivolta a un centro antiviolenza, dove era stata allontanata da quella casa. Più volte, nel corso della sua deposizione, la donna è stata costretta a fermarsi per la fatica di ripercorrere quei momenti terribili. Ha invece respinto ogni accusa invece l’imputato che, difeso dall’avvocato Marco Fabiani, ha sostenuto che la moglie lo avesse sposato solo per avere i documenti per venire in Italia e per sfruttare lui e la sua famiglia, vivendo sulle loro spalle. Alla fine, il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a due anni e due mesi per l’imputato. Il giudice Federico Simonelli ha inflitto la pena di un anno e mezzo. Ora comunque l’uomo potrà fare appello.