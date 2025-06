Maltratta la compagna e il figlio di lei: arrestato un 56enne

I carabinieri della Stazione di Morrovalle, hanno arrestato un 56enne residente nella cittadina, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Macerata. L’uomo è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla recidiva, commessi ai danni della compagna, una donna italiana 42enne del luogo e del figlio minorenne di quest’ultima. L’indagato è accusato di reiterati episodi di violenza sia fisica che verbale ai danni della vittima e del figlio di lei, accertati in più occasioni dai carabinieri.

Al termine delle formalità di rito, è stato portato nel carcere di Fermo, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.