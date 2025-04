Maltrattamenti a moglie e figlie per anni. Scatta l’allontanamento per un 53enne

Accusato di maltrattare la moglie e le figlie, di cui una minorenne. Per questo è stato disposto il divieto di avvicinamento alla casa familiare dove vivono la donna e le due ragazzine per un 53enne. Ieri per l’uomo, un tunisino, si è tenuto l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari Daniela Bellesi del tribunale di Macerata. Il 53enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

I fatti contestati sarebbero andati avanti da parecchio tempo, già da una decina di anni, fino a gennaio di quest’anno. L’uomo, secondo l’accusa, in più occasioni nel corso del tempo, avrebbe maltrattato la moglie. La donna, mamma di due bambine di cui una minorenne, dopo anni di maltrattamenti e di umiliazioni vissute tra le mura domestiche, aveva trovato il coraggio di denunciare tutto quello che aveva subito per mano del marito agli agenti del commissariato di polizia di Civitanova.

Dopo la denuncia della vittima, erano state immediatamente avviate le indagini. E nei giorni scorsi, per il 53enne tunisino è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare; l’uomo, inoltre, non potrà più avere alcun genere di contatti con la moglie e con le sue figlie. In passato, il tunisino aveva ricevuto anche un ammonimento da parte del questore. Ieri mattina in tribunale a Macerata, davanti al gip Bellesi e al pubblico ministero Rosanna Buccini, si è svolto l’interrogatorio di garanzia. Il 53enne tunisino, difeso dall’avvocato Stefano Guerra, ha negato le accuse mosse nei suoi confronti e si è dichiarato del tutto innocente.

Chiara Marinelli