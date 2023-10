Maltrattamenti a scuola: "L’alunna è una belva"

"Una belva". "Qua è il delirio, oggi sembrava stessero tenendo un toro". "Qua noi dobbiamo sopravvivere". Così parlavano dell’alunna disabile di cui si sarebbero dovute prendere cura l’insegnante di sostegno Alessia Cingolani e l’operatrice Marta Morroto, in una scuola di Tolentino. Le loro conversazioni sono state riferite ieri in tribunale, nel processo che le vede imputate di maltrattamenti. Per l’accusa, le due avrebbero usato schiaffi, insulti e persino bestemmie con la studentessa. Ma nel processo è emerso che anche un’altra insegnante, Angela Marsili, è sotto processo per abuso dei mezzi di correzione, per quanto avvenuto durante una breve supplenza con la stessa studentessa.

Il pm Rita Barbieri ha chiamato a deporre l’appuntato scelto Vincenzo Ierardi, che ha ricostruito le indagini partite dalla denuncia presentata ai carabinieri di Tolentino dal preside della scuola. Al preside si era rivolta una tirocinante, che dopo aver lavorato con Morroto e Cingolani aveva deciso di registrare quello che accadeva con la ragazzina e poi lo aveva sottoposto al dirigente. I carabinieri avevano dunque disposto le intercettazioni ambientali a scuola, dal 28 marzo all’11 aprile dell’anno scorso – come precisato poi dal tenente Federico Pellegrini -, e avevano sequestrato i cellulari delle indagate. In quello di Cingolani erano state cancellate tutte le chat di Whatsapp, che però erano state recuperate.

"Cingolani – ha riferito il militare – l’11 settembre 2020 aveva creato una chat con Morroto e le colleghe". La chat si chiamava "Help" e il nome della ragazzina. In quella chat le imputate insistevano sulla necessità delle terapie farmacologiche. Morroto e Cingolani parlavano anche tra loro, in un’altra chat, ritenendo "assurdità" sostenuto dall’altra insegnante di sostegno: "dice che con lei è tranquilla". "Dalle immagini – ha proseguito Ierardi – si vede che la ragazzina si agitava quando le assistenti non la consideravano, perché guardavano il cellulare".

Il tenente Pellegrini ha spiegato anche che dopo la denuncia furono sentiti i medici che seguivano la ragazzina, la tirocinante, il preside. "Abbiamo accertato che le imputate portavano sempre la studentessa fuori dall’aula – ha spiegato –, in una stanza separata, mentre l’altra insegnante di sostegno lavorava con lei anche in classe, facendole seguire vari laboratori".

Il consulente informatico Luca Russo ha poi spiegato gli accertamenti sui cellulari. L’udienza è stata rinviata al mese prossimo per gli altri testimoni dell’accusa. Le imputate, difese dagli avvocati Nicola Piccinini e Renato Coltorti, respingono ogni accusa e assicurano di aver sempre fatto il massimo per la ragazzina.