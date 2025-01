Maltrattamenti alla madre anziana, arrestato

Ha il divieto di avvicinarsi alla madre anziana, perché accusato di picchiarla e maltrattarla. Ma viene scoperto e rintracciato vicino casa sua. E scatta l’arresto in flagranza. Ora l’uomo, un 48enne disoccupato di Tolentino, si trova nel carcere di Montacuto, accusato di aver violato la misura cautelare a cui era sottoposto dall’inizio della settimana.

Venerdì sera è stato rintracciato nei pressi dell’abitazione della madre, nonostante la misura dell’allontanamento alla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’anziana, che già nei mesi scorsi aveva subito minacce e botte. Tra i vari episodi precedenti, il 48enne avrebbe aggredito la madre a Capodanno, mentre era ubriaco, fratturandole lo sterno e, una settimana dopo, l’avrebbe presa per i capelli. Disperata, la donna ha denunciato il figlio ai carabinieri di Tolentino. Da qui il divieto di avvicinamento. Ieri mattina in tribunale di Macerata, il giudice Enrico Pannaggi ha convalidato l’arresto. Il tolentinate resta in carcere.

Nel corso dei controlli, un muratore 33ennne di Tolentino è stato segnalato alla prefettura per uso personale di stupefacenti; controllato nei pressi di un bar, è risultato in possesso di una dose di hashish, che è stata poi sequestrata.

Due bar inoltre sono stati ispezionati in città. Al titolare del primo esercizio è stata elevata una sanzione amministrativa di 400 euro per l’omessa predisposizione dell’apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico. Al gestore del secondo locale invece è toccata una sanzione amministrativa di 440 euro per l’inosservanza dei requisiti previsti per la sala fumatori. Inoltre, nei confronti di entrambi gli esercizi sono state rilevate lievi carenze igienico-sanitarie, con conseguente segnalazione all’Ast di Macerata.

Nei giorni scorsi i carabinieri, coordinati dal maggiore Giulia Maggi, hanno attuato un servizio di controllo del territorio, con mirate verifiche negli ambiti e nei luoghi ritenuti più sensibili, svariati bar, locali, esercizi pubblici, giardini pubblici, anche per prevenire e contrastare l’uso di droga tra giovani e giovanissimi. Oltre a monitorare la sicurezza sulle strade, nel rispetto del nuovo codice della strada. L’attività è stata condotta in collaborazione tra le stazioni e il Nucleo operativo e radiomobile, con l’intervento dei Nas di Ancona e dell’unità cinofila della polizia locale con l’agente a quattro zampe Billy. Sono stati aumentati i posti di controllo sulle principali arterie caratterizzate da un incremento della circolazione, nonché i passaggi delle pattuglie. Ne sono state impiegate 8 sul territorio, che hanno controllato 73 persone, di cui 36 stranieri, 32 veicoli.

Lucia Gentili