Maltrattamenti alla moglie davanti ai figli

CronacaMaltrattamenti alla moglie davanti ai figli
2 set 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Non gradisce il piatto preparato dalla moglie e la minaccia, alla presenza dei due figli, colpendola con uno schiaffo. Questo...

Non gradisce il piatto preparato dalla moglie e la minaccia, alla presenza dei due figli, colpendola con uno schiaffo. Questo ed altri episodi vengono contestati ad un uomo sulla cinquantina, camionista, finito nei guai per maltrattamenti nei confronti della moglie. I fatti contestati risalgono al 1999 e sarebbero andati avanti per anni, fino ad oggi, anche quando i due figli erano ancora minorenni. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe aggredito e insultato la moglie, minacciando di prendere un coltello, in preda ai suoi scatti d’ira.

Nel 2017, durante una discussione poiché il cibo non era di proprio gradimento, avrebbe offeso e minacciato la moglie colpendola con uno schiaffo dietro alla testa. Durante un litigio, avrebbe preso un coltello, minacciando moglie e figli. Uno era intervenuto per disarmare il padre e si era tagliato una mano. Lo scorso 20 luglio, dopo aver saputo che la moglie voleva separarsi, la avrebbe minacciata e, poi, avrebbe preso un coltello dal tavolo continuando a discutere con lei tanto che alla fine, per paura, si sarebbe chiusa in camera da letto. Lui avrebbe continuato a colpire la porta, danneggiandola. Alla fine la donna si era rivolta alla polizia e per l’uomo era scattato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, con il braccialetto elettronico. Ieri in tribunale a Macerata si è svolto l’interrogatorio di garanzia, davanti al giudice Giovanni Manzoni. L’uomo, difeso dagli avvocati Alessio Silvi e Gianluca Di Cola, ha dato la sua versione e ha negato le accuse. Gli avvocati hanno chiesto la revoca della misura.

c. m.

