Maltrattamenti alla moglie. Scatta il divieto di avvicinamento

Ha raccontato al suo medico che il marito la avrebbe maltrattata e picchiata, anche usando il piede di un tavolo riempito di chiodi. Calci anche quando la donna era incinta.

È finito nei guai per maltrattamenti un uomo di 44 anni, originario di Montegranaro. I fatti sarebbero avvenuti dal 2021 fino allo scorso agosto, a Civitanova. Vittima dei presunti maltrattamenti è una donna di 38 anni, che ha raccontato tutto al suo medico, confidando di aver vissuto anni di maltrattamenti, botte e minacce.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe picchiato la moglie con violenza. Nel 2015, quando la donna era incinta, l’uomo l’avrebbe colpita con un pugno in faccia. Il giorno di Natale del 2021 il 44enne, al culmine di una lite per motivi di gelosia, avrebbe più volte colpito la donna, buttandola sul letto.

Nel novembre del 2024, l’uomo l’avrebbe scaraventata a terra, fuori dalla macchina, colpendola con calci sulla testa e sul ventre. Le violenze non erano solo fisiche ma anche verbali, in un escalation che l’avrebbe visto paventare le estreme conseguenze per la moglie. Quasi quotidianamente, infatti, l’uomo avrebbe minacciato di morte la moglie.

Ancora secondo l’accusa, l’uomo avrebbe picchiato la moglie usando il piede di un tavolo, lungo fra i quaranta e i cinquanta centimetri, dove avrebbe infilato dei chiodi. Il 23 luglio scorso, poi, avrebbe cercato di soffocarla con le mani, anche in questa circostanza al culmine di una scenata di gelosia.

Pochi giorni dopo, l’avrebbe picchiata con la cinta dei pantaloni perché un amico di lei le aveva inviato un messaggio su come trasferire dei soldi dall’Italia all’estero. Per l’uomo, dopo la denuncia da parte del medico sulla base di quanto raccontato dalla donna, era scattata la misura del divieto di avvicinamento.

Ieri in tribunale a Macerata, davanti al gip Daniela Bellesi, si è svolto l’interrogatorio di garanzia. Il 44enne, che è difeso dall’avvocato Raffaele Belogi, ha negato fermamente le accuse mosse nei suoi confronti. L’avvocato ha chiesto la revoca della misura e il giudice si è riservato sulla decisione.

Chiara Marinelli