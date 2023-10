Maltrattamenti alla suocera: due a processo

Un’anziana vessata dalla nuora e alla fine anche dal figlio, che le avrebbe fatto perdere i sensi con un pugno alla testa. Per questi fatti, iniziati nel 2019 ma poi precipitati un mese, i due saranno processati con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Imputati sono un 45enne e la moglie, una 41enne, residenti entrambi a Pieve Torina. Secondo l’accusa, le violenze fisiche e le vessazioni psicologiche sarebbero iniziate nel 2019, quando la coppia era andata a vivere con l’anziana. La 41enne avrebbe subito iniziato a minacciare la suocera di cacciarla di casa, l’avrebbe lasciata senza cibo, costringendola a cucinarsi da sola ma senza fare alcun rumore, se non voleva ricevere piatti e bicchieri addosso.

Se la suocera usciva di casa, la nuora l’avrebbe chiusa fuori lasciandola per ore al freddo o sotto al sole, a seconda della stagione, e riaprendole solo pochi minuti prima del rientro del marito. Il 9 settembre scorso sarebbe avvenuto il fatto più grave: prima la 41enne avrebbe spento di continuo il fornello all’anziana, per impedirle di cucinarsi, poi l’avrebbe presa per i polsi, scaraventata sul divano e bersagliata con i bicchieri di vetro. All’arrivo del marito, questi si sarebbe accanito sulla madre dicendole di trovarsi un’altra casa, e dandole un pugno sulla testa che l’aveva fatta svenire. Al pronto soccorso l’anziana aveva avuto 10 giorni di prognosi, ma da lì era partita la denuncia ai due congiunti.

Ieri in tribunale a Macerata per loro, come chiesto dal pm Enrico Barbieri, il giudice dell’udienza preliminare Claudio Bonifazi ha disposto il processo. In aula i due, difesi dagli avvocati Roberta Bizzarri e Carlo Binni, potranno dimostrare la propria innocenza.