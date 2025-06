Maltrattamenti, allontanato da casa. Ma torna dalla madre e lo arrestano

Allontanato dalla casa della madre, dopo averla terrorizzata con botte e minacce e continue, era tornato a casa e pretendeva di rimanere lì. Per questo sabato un morrovallese 41enne stato arrestato.

Da anni, a causa di alcuni problemi psichiatrici, l’uomo si sarebbe accanito con la madre, soprattuto dopo la morte del padre. L’anziana avrebbe ricevuto minacce, insulti, ma anche pugni, schiaffi, sputi. Un giorno le avrebbe tirato addosso uno sgabello. Un’altra volta l’avrebbe picchiata perché l’aveva vista parlare con la vicina. La pensionata era ridotta a vivere nel terrore, sempre chiusa in casa, in balia del figlio. L’uomo avrebbe anche venduto una casa di sua proprietà, così da rimanere a vivere in quella della madre e contunuare a tormentarla. Se lei provava a dirgli di prendere le medicine per la sua patologia, lui minacciava di ucciderla.

Lo scorso aprile, la situazione sarebbe diventata ancora più preoccuopante: l’uomo avrebbe pereso un coltello minacciando di morte la madre, che sarebbe riuscita a fuggire e a mettersi in salvo da una parente. Ma a quel punto era partita la denuncia e, dopo le indagini, il provvedimento di allontanamento.

Venerdì mattina dunque i carabinieri lo hanno notificato al 41enne, accompagnandolo in una struttura dell’entroterra messa a disposizione dall’Amibito sociale. Ma la mattina dopo, il 41enne era tornato dalla madre. Chiamati dai vicini, i carabinieri erano andati lì. L’uomo aveva detto che non se ne sarebbe mai andato, e così alla fine la pattuglia lo ha arrestato per non aver rispettato l’allontanamento.

Ieri mattina per lui c’è stato il processo per direttissima. Davanti al giudice Domenico Potetti, il morrovallese ha patteggiato con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo la pena di dieci mesi di reclusione. Resta in vigore per lui il divieto di avvicinarsi alla madre, e le indagini proseguono sui maltrattamenti che le avrebbe imposto per anni.