Maltrattamenti, assolto imprenditore

La ex moglie lo aveva accusato di maltrattamenti: assolto dal giudice un imprenditore edile residente nell’entroterra. I fatti che gli venivano contestati erano avvenuti nel 2018. Al momento della separazione, la moglie aveva denunciato l’ex marito, un sessantenne, di averla maltrattata. L’uomo avrebbe avuto nei confronti della donna comportamenti violenti sul piano psicologico, minacciandola di mali ingiusti, lanciando con ira oggetti della donna, intimandole di lasciare l’abitazione, negandole il danaro per le sue esigenze di vita quotidiana, costringendola a vivere in uno stato di prostrazione psicologica ed afflizione. Ieri in tribunale a Macerata il processo a carico dell’imprenditore edile si è concluso. Il giudice Andrea Belli lo ha assolto. L’uomo, che aveva sempre negato le accuse, era difeso dall’avvocato Patrizia Palmieri. La ex moglie si era costituita parte civile.

Chiara Marinelli