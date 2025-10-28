Maltrattamenti e abusi sulla moglie. Condannato un imprenditore

Accusato di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della moglie, è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione un imprenditore di Montecosaro.

Le offese, i maltrattamenti e gli abusi sarebbero andati avanti per anni, fin da subito dopo il matrimonio, ma per lungo tempo la donna avrebbe sopportato, nonostante fosse più volte finita al pronto soccorso, preoccupata delle possibili conseguenze per i figli. Alla fine, nel 2017, lei si era ribellata e aveva chiesto aiuto. Aveva così raccontato le violenze continue subite in casa, e i rapporti che lui le imponeva picchiandola, nonostante dormissero anche in stanze separate.

Nel corso del processo, in tribunale a Macerata, sono stati sentiti diversi testimoni che hanno ricostruito il menage familiare della coppia. Anche la donna, parte civile con l’avvocato Bianca Verrillo, ha risposto alle domande dei giudici confermando tutte le accuse, e raccontando una lunga serie di episodi vissuti in casa a causa dell’ex marito.

L’uomo invece, assistito dall’avvocato Andrea Tassi, ha negato tutto e ha assicurato che le aggressioni tra lui e la sua ex moglie fossero reciproche, scatenate dalla gelosia della donna. Dunque non ci sarebbe mai stato alcun abuso in casa. Ieri, nell’ultima udienza in tribunale a Macerata, la difesa ha chiamato la consulente Monia Vagni, secondo la quale sia la parte offesa che i testimoni dell’accusa sarebbero stati poco attendibili della ricostruzione dell’accaduto.

Alla fine, il pubblico ministero Enrico Barbieri ha chiesto la condanna a quattro anni di reclusione per l’imputato. Alla richiesta si è associata l’avvocato Verrillo. L’avvocato Tassi ha invece sostenuto la mancanza di prove della colpevolezza dell’imprenditore, chiedendone l’assoluzione. Il collegio alla fine lo ha invece condannato alla pena di tre anni e mezzo di reclusione, con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Come provvisionale, è stata fissata la somma di 5mila euro a favore della donna, in attesa di stabilire in sede civile il risarcimento complessivo.

Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate tra tre mesi. É facile prevedere che l’imprenditore farà appello per far valere le proprie ragioni.