Maltrattamenti e violenza sessuale sulla moglie: condannato 59enne

Maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie, condannato a due anni e sei mesi un albanese di 59 anni. Ieri in tribunale a Macerata la sentenza di condanna per episodi avvenuti nel capoluogo tra il 2018 e il 2019. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesco Carusi, l’albanese avrebbe maltrattato la moglie convivente, anche alla presenza dei due figli minorenni, spesso in preda ai fumi dell’alcol, insultandola e aggredendola fisicamente con schiaffi e percosse di ogni tipo. Le avrebbe tirato i capelli e le avrebbe stretto le mani intorno al collo.

Le avrebbe anche impedito di trovarsi un lavoro, intromettendosi in ogni ambito della vita della donna, con scenate di gelosia immotivate e violente, costringendo la moglie a vivere costantemente nella paura, al punto da allontanarsi da casa perché preoccupata per la propria incolumità. Il 3 ottobre 2018, secondo l’accusa, per impedire alla moglie di fare colloqui di lavoro, l’uomo avrebbe provocato alla donna lesioni trascinandola con la macchina a cui lei era appoggiata per parlargli, facendola cadere a terra e causandole la frattura della testa dell’omero del braccio sinistro, con prognosi superiore a quaranta giorni. Infine, avrebbe costretto la moglie a subire atti sessuali, contro la sua volontà, minacciandola.

Ieri l’uomo, difeso dall’avvocato Donatello Prete (in sostituzione del collega Paolo Giustozzi), è stato condannato a due anni e sei mesi. Il pm Carusi aveva chiesto cinque anni e due mesi. La donna si è costituita parte civile con l’avvocato Andrea Albanesi.

Chiara Marinelli