Maltrattamenti e violenze in casa. Portati in salvo mamma e figlio

Un altro episodio di violenza ai danni di una donna. Ieri pomeriggio, in un Comune dell’entroterra, le forze dell’ordine hanno attivato il "codice rosso", ovvero la procedura d’urgenza per proteggere la vittima, una mamma in questo caso, e metterla immediatamente in sicurezza insieme con il suo bambino. Madre e figlio sono stati portati via da casa in via cautelativa, in quanto le circostanze in cui vivevano sono state ritenute pericolose. Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri, i servizi sociali e il sindaco in prima persona, per la presa in carico della donna e del bimbo.

Dopo alcune segnalazioni, sono scattate subito le indagini per valutare e approfondire le responsabilità dell’uomo e procedere, se necessario, con i dovuti provvedimenti. Alla luce di quanto emerso dai primi accertamenti, si è ritenuto necessario mettere in sicurezza mamma e figlio. Gli accertamenti proseguirano ora per chiarire come siano andate le cose nel nucleo familiare.

Continuano l’attenzione e l’impegno dell’Arma sul fronte della tutela delle vittime vulnerabili, sotto la direzione della procura, in applicazione della normativa del "codice rosso", che punta a rafforzare la tutela di coloro che subiscono maltrattamenti e altri gravi reati nell’ambito delle relazioni. C’è un sottobosco silenzioso di violenza sulle donne anche in provincia. E si consuma solitamente all’interno delle mura domestiche. La raccomandazione è di chiamare il 1522, gratuito, attivo 24 ore su 24: accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto delle vittime di violenza e stalking.

Lucia Gentili