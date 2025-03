Maltrattamenti gravi alla mamma anziana. Scattano i domiciliari per una cinquantenne

Accusata di maltrattare la mamma anziana, una donna è finita agli arresti domiciliari.

I carabinieri della compagnia di Civitanova hanno notificato la misura cautelare, che sarà applicata all’interno di una casa di cura, per una donna di 50 anni residente in un Comune della zona, in esecuzione di una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata. La donna, infatti, è ritenuta responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi nei confronti della madre, una anziana di 87 anni. La 50enne era già destinataria del provvedimento di divieto di avvicinamento alla mamma, ma non ha dato il suo consenso all’applicazione del braccialetto elettronico, che avrebbe garantito il rispetto della distanza di sicurezza. Per questo nei suoi confronti è stata disposta l’applicazione della misura cautelare più grave della detenzione domiciliare, che sconterà in una struttura sanitaria della provincia.