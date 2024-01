Maltrattamenti in famiglia: 56enne condannato. I figli avevano chiesto clemenza per il padre

Schiaffi, insulti, violenze fisiche e psicologiche sulla moglie e sui figli, costretti a scappare di casa e a rifugiarsi da un parente. Per questo un 56enne albanese è stato condannato a due anni di reclusione, per l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

I fatti erano avvenuti nell’entroterra nel corso del 2015. L’uomo, molto manesco se la prendeva di continuo con i familiari, con continue sopraffazioni. Fin da quando i figli erano piccoli, li colpiva con schiaffi e strattoni arrivando a strappargli i vestiti, magari per motivi futili come il fatto di distrarsi. Nel corso di una delle discussioni con la moglie e la figlia, in particolare, l’uomo avrebbe causato loro contusioni visibili al viso e alle gambe, con dieci giorni di prognosi al pronto soccorso. Questa sua aggressività aveva costretto tutti i familiari a vivere nel terrore continuo, temendo che in qualsiasi momento l’uomo potesse accanirsi contro uno di loro. Per questo, dopo un ennesimo, violentissimo litigio, moglie e figlia erano scappate a casa dei nonni chiedendo aiuto. In seguito alla denuncia, i due bambini erano stati sentiti con l’incidente probatorio, e avevano confermato una lunga serie di abusi subiti dal padre, che alla fine era stato rinviato a giudizio per le accuse di maltrattamenti e lesioni.

Ieri mattina per lui, in tribunale a Macerata, si è chiuso il processo. In aula, i figli dell’imputato hanno depositato una lettera con la quale hanno chiesto al giudice Andrea Belli di essere clemente con il padre, tentando di minimizzare gli episodi di cui era accusato e collegandoli a un momento di conflittualità domestica. Per questo il difensore dell’imputato, l’avvocato Luca Pascucci, ha chiesto anche di risentirli in aula, per permettere loro di precisare la vicenda. Ma il giudice ha respinto l’istanza e alla fine per l’imputato è arrivata la condanna a due anni di reclusione per i maltrattamenti, dato che il giudice ha ritenuto dimostrata nel corso del processo l’accusa che era stata mossa nei confronti dell’uomo. La condanna era stata chiesta anche dal pubblico ministero Raffaela Zuccarini. Il reato di lesioni invece è stato dichiarato prescritto, trattandosi di episodi che sarebbero avvenuti nel 2015. Ora comunque lui potrà fare appello contro la sentenza.