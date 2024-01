Maltrattamenti in famiglia, a processo fisioterapista 45enne

Per due anni aveva desiderato avere una figlia ma poi si sarebbe trovato a fare i conti con una compagna ossessionata dalla gelosia tanto che era arrivata a spiarlo nello studio dove lavorava e a fuggire di casa minacciando anche di abortire. Il quadro della situazione di un rapporto di coppia turbolento è stato raccontato ieri visto dalla parte dell’imputato, un fisioterapista di 45 anni finito a processo per maltrattamenti in famiglia. A portarlo in tribunale è stata la denuncia fatta dalla sua ex convivente, una 35enne originaria della provincia di Macerata. La donna si era rivolta alla polizia dopo un episodio avvenuto il 14 aprile del 2021, quando avrebbe trascorso la notte in auto, era incinta, per un litigio avvenuto in casa con l’ex. Lui si era presentato al lavoro da lei per poi riportarla a casa con la forza minacciando che avrebbe ucciso i suoi genitori. Ieri l’ex compagno, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Carlo Cimini, ha raccontato come è stata invece la donna ad aver innescato un litigio "per un deodorante - ha riferito l’imputato - le avevo mandato un messaggio in mattinata per sapere dove fosse e già per telefono avevamo avuto un battibecco che lei ha continuato tornata a casa". Durante la discussione se ne sarebbe andata di casa. "Mi ha detto che andava ad abortire - ha spiegato il 45enne - poi ha chiuso tutti i contatti con me, mi ha bloccato al telefono, ho passato una brutta notte". Per l’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Provinciali, sarebbe stata la donna ad avere atteggiamenti esagerati. "Credeva che io la tradissi con tutte - ha detto - è arrivata a mettermi un registratore vocale nelle grate dell’impianto dell’aria, nel mio studio. Poi a casa mi ha fatto sentire la registrazione". Prossima udienza il 13 marzo.