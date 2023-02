Maltrattamenti in famiglia e violenza su minore: due arresti

Due arresti, per violenza su minore e maltrattamenti in famiglia, e una denuncia per truffa nei giorni scorsi da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata. I militari della stazione del capoluogo, nel corso di una attività specifica di controllo, hanno fermato un italiano risultato residente nel Foggiano. Dalla banca dati in uso all’Arma, è emerso che sul soggetto pendeva un ordine di carcerazione, poiché era stato condannato in via definitiva a un anno e mezzo di reclusione per il reato di violenza sessuale su una persona minorenne. Sempre i carabinieri della stazione di Macerata hanno eseguito una perquisizione in casa di un pugliese residente in città, disposta dalla procura di Treviso. Nell’appartamento sono stati trovati una scheda sim e un tablet che, stando a quanto si è appreso, sarebbero stati utilizzati per commettere il reato di truffa informatica aggravata ai danni di un parroco di Biancade, in provincia di Treviso. Il materiale è stato messo sotto sequestro e il pugliese è stato denunciato. Un altro soggetto è stato invece arrestato a Monte San Giusto. In questo caso l’uomo, cittadino italiano, deve scontare una condanna a un anno e dieci giorni di reclusione divenuta ormai definitiva, per il reato di maltrattamenti in famiglia. È stato dunque accompagnato in carcere a Fermo.