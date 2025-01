Malumori in maggioranza: "Esclusi dalle decisioni, sarà difficile collaborare"

"Sarà difficile essere estremamente collaborativi qualora dovessimo essere esclusi dal processo decisionale". Gianluca Micucci Cecchi (nella foto), leader di Pensiero e Azione (ex lista civica di Parcaroli) spiega la posizione del gruppo, presente in consiglio comunale con Cristina Cingolani e Alessandro Bini. "Noi – aggiunge – non siamo nel recinto dei partiti e siamo più liberi di esprimerci: siamo la coscienza critica della maggioranza". Micucci Cecchi ricorda l’astensione nelle votazioni all’approvazione del bilancio. "Questa è una posizione critica che spiega quanto detto prima, e cioè che avremmo potuto esprimere prima le nostre perplessità anziché in una sede istituzionale".

Magari all’esterno questa posizione potrebbe apparire come la richiesta di avere una poltrona. "Noi vogliamo solamente riprendere alla pari un percorso, non è bello arrivare alla fine del processo decisionale senza essere coinvolti come, per esempio, è successo anche nelle elezioni provinciali. In quella occasione nessuno del Centrodestra ci ha chiesto cosa ne pensassimo, se avessimo delle idee, dei nomi. Tra l’altro non abbiamo nemmeno una rappresentanza nella giunta comunale e così non abbiamo peso". Ma in giunta ci sono Silvano Iommi e Katiuscia Cassetta, in rappresentanza della lista civica Parcaroli. "Però loro in piena autonomia hanno deciso di fare un altro percorso. Ma cosa direbbe un partito se due suoi assessori passassero con un’altra forza? C’è una coalizione composta da diverse anime ed è giusto proseguire un viaggio insieme con pari dignità. Ho immaginato un cammino che ci vedesse come uno degli interlocutori con cui discutere prima degli appuntamenti istituzionali". Però si potrebbe pensare al cambio del nome come a uno sgarbo. "Il nostro punto di riferimento, Parcaroli, si è iscritto alla Lega, di cui è un dirigente regionale. Se il sindaco fosse coerente dovrebbe darci un po’ più retta, ma possiamo pensare di non essere graditi qualora tutto quanto dovesse rimanere disatteso o ignorato".