Essere mamma a quasi 47 anni: meno ansie e paure, mai perdere la speranza

Macerata, 25 gennaio 2025 – Essere mamma per la terza volta, quasi 19 anni dopo la sua prima gravidanza. È la storia di Chiara Marchetti, 47 anni il prossimo luglio, wedding planner e titolare del negozio “Incanto Event” a Tolentino, provincia di Macerata. Dopo Aurora, che quest’anno compirà 19 anni, ed Elena, di 13, è arrivata di nuovo la cicogna con un fiocco azzurro questa volta. Mercoledì, alle 11.11 all’ospedale di Civitanova, è nato Christian Di Gioia, il principino di casa.

Una nuova vita inaspettata

La signora Marchetti ha scoperto di essere incinta durante una visita ginecologica per altri motivi. Soffrendo della sindrome dell’ovaio policistico, pensava di essere vicina alla menopausa. Invece, una nuova vita cresceva dentro di lei. “Quando è nata Aurora avevo 28 anni, mentre per Elena 33; tra le due gravidanze c’è stata una dolorosa perdita fetale al quinto mese. Questa nascita è come un cerchio che si chiude. Per noi, Christian è un dono del Cielo, un miracolo della vita. Una grazia”, racconta la mamma.

La famiglia Di Gioia-Marchetti in ospedale

Il ritorno a casa e i ringraziamenti

Ieri pomeriggio Chiara e Christian sono tornati a casa dall’ospedale, dove sono rimasti poco più di 48 ore nonostante fosse il terzo taglio cesareo. Sebbene la 46enne provi ancora dolori, la gravidanza e il parto sono stati sereni.

Chiara ha voluto ringraziare il dottor Franco Linci che l’ha seguita, i dottori Stefano Cecchi e Giulia Capogrosso che hanno assistito al parto e l’intero staff del reparto per la loro professionalità e disponibilità.

La gioia della famiglia

Ieri a casa si è tenuta una festa di benvenuto, con la partecipazione della bisnonna Maria, arrivata a cinque pronipoti, che ha preso in braccio subito il piccolo Christian. “All’inizio i timori erano legati all’età – racconta Chiara. Ora che è nato, vivo la maternità in modo più maturo, con meno ansie e paure. Anche le sorelle sono pronte a dare una grande mano.”

Christian si è subito attaccato al seno, e il latte è arrivato immediatamente nonostante il cesareo.

La bisnonna Maria con i cinque pronipoti

Un messaggio di speranza

In molti hanno mostrato affetto e sostegno. “C’è stata una sorta di ‘attesa comune’ per questo bambino”, dice Chiara. Molti, tra cui clienti e amici, hanno espresso gioia e condivisione invocando speranza. “La tua storia mi ha ridato speranza”, ha scritto una coetanea. “Credo sia importante condividere esperienze positive per supportare chi non ci crede più. La vita è piena di sorprese.”