Mamma a 52 anni: “Dall’incredulità alla gioia, si è realizzato un sogno che inseguivo da tempo”

Porto Recaanati (Macerata), 10 ottobre 2025 – “Si è concretizzato un sogno che inseguivo da diversi anni, frutto di un progetto consapevole deciso e portato avanti con il mio compagno. So che l’impegno sarà grande, ma sono contenta, perché è questo quello che volevo”. Dal letto del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Macerata in cui è ancora ricoverata, Maria Giovanna Mauloni parla così dell’arrivo di Lorenzo, il figlio che ha dato alla luce ieri, all’età di 52 anni. È nato con un cesareo, un po’ prima del previsto, per questo è attualmente in una culla termica, protetto e al sicuro, anche se presto potrà essere in braccio alla neo mamma.

Affiancata dal compagno, Fabio Cipriani, Maria Giovanna racconta la sua esperienza. Originaria di San Benedetto del Tronto, ma da tempo residente a Porto Recanati, dove lavora nel settore turistico, spiega che per un po’ non ha pensato alla maternità. “Verso i quarant’anni, però – sottolinea – ho avvertito l’esigenza di dare vita ad un progetto di famiglia che, poi, si è fortunatamente materializzato”. Superate anche le perplessità della famiglia, di amici e amiche che hanno evidenziato alla coppia le criticità di una maternità in tarda età – rispetto al periodo di fertilità –, poco più di due anni fa Maria Giovanna e Fabio si sono rivolti a Mauro Pelagalli, direttore del Dipartimento Materno – Infantile dell’Ast di Macerata, oltre che del reparto di Ostetricia e Ginecologia. Una scelta non casuale per chi deve intraprendere un percorso di fecondazione assistita, visto che Pelagalli vanta una casistica consistente: nel punto nascita dell’ospedale di Macerata ogni anno sono 80/90 le donne che partoriscono dopo essere state sottoposte a questa procedura.

“È necessaria una elevata professionalità – spiega Pelagalli –. Compito del ginecologo è quello di compiere un attento studio della coppia, in particolare della pelvi femminile (la parte inferiore della cavità addominale in cui si trovano utero, ovaie e vescica, ndr) per creare le condizioni che rendano possibile l’attecchimento della maternità”.

Per ogni coppia, poi, il percorso della Procreazione naturalmente assistita (Pna) è molto impegnativo, richiede coraggio, sia dal punto di vista psicologico che affettivo. Maria Giovanna e Fabio, però, sono stati molto determinati: “Quando ho saputo di essere incinta subito sono rimasta incredula, poi, ho avvertito una grande gioia”, afferma Maria Giovanna. Così il loro progetto di famiglia è diventato realtà, coronando un sogno coltivato a lungo.

“Sappiamo che ci aspettano tempi impegnativi, ma la nostra è stata fin dall’inizio una scelta ponderata e siamo pronti a fare tutto il meglio possibile per crescere il nostro Lorenzo”, dicono all’unisono Maria Giovanna e Fabio. Lo scorso maggio, sempre nel reparto di Macerata, una 48enne al primo parto ha dato alla luce due gemelline, mentre nel 2018 fu una 52enne a mettere al mondo due gemelli. Casi sempre più diffusi, sia perché l’età del primo parto arriva sempre più tardi, sia per il ricorso alla fecondazione assistita, anche da parte di tante coppie giovani, poiché si è ridotta la fertilità: “C’è un impoverimento degli spermatozoi nella capacità di fecondare – evidenzia Pelagalli – legato al degrado ambientale e alle sostanze tossiche che inconsapevolmente inaliamo. E, poi, nelle donne, è in aumento il quadro infiammatorio pelvico dovuto all’endometriosi o alle infiammazioni batteriche, che riducono la fertilità”. Fatto sta che nel territorio dell’Ast di Macerata circa il 20% delle nascite è coperto da donne che hanno superato i quarant’anni. E per fortuna che ci sono anche loro, viene da dire, considerata la pluriennale tendenza alla denatalità.