Mamma Carolina a Zelig: "Sul palco racconto la mia vita da emigrata, ridere è una cosa seria"

Carolina Vicentini, nata in Argentina e arrivata in Italia quando aveva vent’anni, è sposata non con Pietro Pavoni (inossidabile campione di ciclocross) ed è mamma di tre figli. Barista di professione, ha 41 anni. Da qualche tempo lavora al bar dell’ospedale "Bartolomeo Eustachio" di San Severino, ma sta diventando famosa nell’ambito della stand up comedy e del cabaret. Ha già vinto diversi concorsi ed è reduce da una serata tutta sua nello storico locale di Area Zelig, a Milano. In quel palco, dove è maturata gente del calibro di Ale e Franz, Teresa Mannino, Ficarra e Picone, Geppi Cucciari, Checco Zalone, lei ha tenuto uno spettacolo di 40 minuti: traguardo non di poco conto.

Carolina, ci racconta com’è arrivata lì?

"Ho vinto lo ‘Zelig free stage’, con tredici comici in gara".

Come s’intitola il suo spettacolo?

"Si chiama ‘Mi follia... tu sonrisa’. Racconto, con autoironia, la mia vita da emigrata argentina in Italia, lo smarrimento di fronte a usanze per me incomprensibili e le difficoltà dell’essere moglie argentina di un marito italiano appassionata di comicità con tre figli da crescere (10, 12 e 13 anni; ndr)".

Come fa a conciliare lavoro, famiglia e questa grande passione?

"I sacrifici ovviamente sono parecchi, ma qualsiasi cosa ottenuta con il sudore ha il profumo di una vittoria. Lo faccio per far capire questo ai miei figli, anche se poi i sensi di colpa affiorano spesso. Però voglio trasmettergli l’esempio che mia madre ha dato a me: non è mai troppo tardi per inseguire un sogno! Lei non aveva potuto studiare, si era fermata alle Elementari, poi a quarant’anni si è messa a frequentare la scuola serale e ha preso il diploma. Per me è stato un grande orgoglio e un modello da seguire".

Quando è passato il "treno" della comicità?

"Qualche anno fa ero al Politeama di Tolentino, tra il pubblico, per uno spettacolo di Gabriele Cirilli inserito nella rassegna "Dario Cassini and Friends". Per caso venni chiamata sul palco, spinta da una mia cara amica che ha sempre creduto in me. Alla fine feci scalpore per alcune battute e per la mia capacità di improvvisazione. Da lì ho partecipato poi ad altri eventi, a Faenza, Fabriano, Tolentino, all’Open Mic Tour di Comedy Central... E così via".

Aveva una preparazione giovanile?

"No, mai studiato teatro o altro! Negli ultimi tre anni ho frequentato l’Accademia 56 di Ancona, dove ci sono maestri importanti, e ho cominciato a capire che raccontare cavolate per far ridere la gente è una roba molto seria! Bisogna essere preparati, non è affatto uno scherzo. Poi mi esercito al lavoro: quando sono al bar incontro tanti clienti e con loro creo delle situazioni davvero esilaranti. Cerco di strappare un sorriso a chi purtroppo non è molto contento di essere lì, in ospedale".

Come finirà questa sua bellissima storia?

"Non lo so, finora gli eventi hanno corso più velocemente di quanto io fossi pronta. Intanto le risate delle persone mi ripagano di tutto, è come un grande abbraccio".

Il suo primo spettacolo è stato a Milano: quando potremo vederla di nuovo sul palco? Magari al teatro Feronia di San Severino...

"Le persone che conosco me lo chiedono, ma in questo momento non so rispondere. Vedremo...".