Mamma davanti al giudice per abbandono di minore

Una mamma è accusata di abbandono di minore, dopo che la figlia di 4 anni correndo fuori da casa era finita contro un’auto. Era successo a Montefano il 20 luglio del 2020. La piccola quel giorno, in un momento in cui nessuno la stava tenendo d’occhio, era riuscita a sgattaiolare fuori passando dal garage di casa, e correndo era finita contro l’auto di una donna, che stava passando in quel momento. La bimba era finita in ospedale, e il padre aveva denunciato la conducente dell’auto. Le indagini però avevano rivelato che la bambina era uscita voltando la testa alla strada, per controllare alle sue spalle, quindi non aveva visto se ci fossero auto piombando sulla strada, e la conducente non aveva avuto modo di evitarla. Così sotto accusa è finita la madre, una senegalese 39enne, che era in casa con quattro figli e che non avrebbe fatto in modo di tenere sotto controllo la più piccola. Ieri per lei si è aperto il processo, rinviato poi dal giudice Vittoria Lupi per sentire i primi testimoni dell’accusa, citati dal pm Rocco Dragonetti. L’imputata, difesa dall’avvocato Massimo Feliziani, potrà dare la sua versione dei fatti in merito all’accaduto .