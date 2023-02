Mamma di 48 anni stroncata da una malattia

La città ducale in lacrime per la 48enne Monica Pinzi (nella foto), mamma di due figli che lavorava all’università di Camerino. Si è spenta ieri mattina dopo aver affrontato un male incurabile. Lascia il marito Piero, i figli Alessio e Elena, la mamma Meri, la sorella Claudia e tantissime persone che gli volevano bene, a partire da Unicam. "Il rettore, il direttore generale e l’intera comunità universitaria si stringono con affetto intorno alla famiglia di Monica, collega in servizio presso l’Area Persone, Organizzazione e Sviluppo, prematuramente scomparsa, esprimendo le più sentite condoglianze. Ciao Monica, il tuo ricordo rimarrà con noi", è il messaggio dall’ateneo. L’ultimo saluto è fissato per oggi pomeriggio, alle 15, nella basilica di San Venanzio con partenza dalla casa del commiato Geof (in località Rio). Poi sarà accompagnata al cimitero di Tuseggia. Tanti i messaggi di affetto per Monica e la sua famiglia che chiede opere di bene al posto dei fiori. "Non ci sono parole… è troppo… mancherai moltissimo", è il pensiero dell’intera comunità, nel salutare una grande mamma.