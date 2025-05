Mamma e figlia in una mostra. Taglio del nastro per Art Exibition

Sarà inaugurata oggi, alle 18 al Politeama di Tolentino con la presentazione a cura del critico letterario e poeta Guido Garufi- la mostra Art Exibition delle pittrici Maria Ersilia Valentini e Giulia Piangatelli. Madre e figlia. Protagonisti: volti e paesaggi. "Opere che conversano tra loro in un tempo sospeso, dilatato. Volti enigmatici e sfuggenti, come pervasi da antiche divinità femminili, atmosfere intime e rarefatte senza una definita caratterizzazione ambientale o temporale – spiegano i promotori –. Immagini di paesi antichi, a volte instabili e deformati, immersi nella neve o nel blu profondo della notte". La mostra sarà visitabile, con ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 17 alle 20, fino all’8 giugno. Maria Ersilia Valentini ha progettato scenografie per spettacoli e ideato progetti grafici e didattico-artistici curando le mostre a essi collegate. Ha al suo attivo molte personali e collettive in vari spazi espositivi, gallerie e teatri. Ha partecipato a numerosi eventi "open air", oltre che a premi ed ex-tempore soprattutto nel territorio marchigiano (Urbino, Fabriano, San Severino, Macerata, Ripatransone, Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Urbisaglia, Castelraimondo, Tolentino…) ricevendo premi e segnalazioni, soprattutto con riferimenti riguardanti l’utilizzo del colore. La figlia, Giulia Piangatelli, ha esordito allestendo una personale in uno spazio espositivo di Roma cui è seguita la personale "Le mie muse" a "Villa Anna", vicino Terni. Le tecniche utilizzate sono gli inchiostri pigmentati, le matite acquerellabili e gli acrilici.