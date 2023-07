Mamma e figlio non vanno d’accordo, lei finisce sotto processo

Un conflitto tra madre e figlio sarebbe degenerato in una serie di dispetti, visto che i due abitano nella stessa palazzina ad Appignano. Per questo ora lei si trova sotto processo con l’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. I fatti sarebbero avvenuti a luglio del 2020. Tra i due non correva buon sangue, nonostante il rapporto di parentela. Così, secondo l’accusa, la donna avrebbe impedito al figlio di accedere agli spazi comuni del palazzo, come sottoscala e soffitta, chiudendoli con i lucchetti. In questo modo il figlio non avrebbe potuto mettere i cavi del telefono per il suo appartamento, e non avrebbe potuto riparare un guasto all’impianto elettrico, che sarebbe stato causato da lei. Dopo l’accusa, alla donna era stato fatto un decreto penale di condanna, ma lei ha presentato opposizione contro quella ricostruzione dei fatti e ora il caso è finito in tribunale. Ieri si è tenuta la prima udienza davanti al giudice Vittoria Lupi, rinviata a febbraio per iniziare a sentire i testimoni. Il figlio si è costituito parte civile con l’avvocato Marco Pagliari. La madre, difesa dall’avvocato Egle Asciutti, potrà dare la sua versione sulla vicenda e dimostrare la sua innocenza.