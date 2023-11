"Mamma Lingua" per celebrare i 10 anni di Nati per leggere

È stata inaugurata con successo a Cingoli la mostra itinerante ("Mamma Lingua – Storie per tutti, nessuno escluso") programmata, con il relativo progetto, per i dieci anni della rete di "Nati per leggere" della provincia di Macerata. L’assessore municipale alla cultura Martina Coppari (nella foto) ha effettuato il rituale taglio del nastro, all’ingresso della civica biblioteca Ascariana che ospita la rassegna. Hanno presenziato all’incontro la pediatra Lucia Tubaldi, referente della rete provinciale di "Nati per leggere", e Luca Pernici, direttore dell’Ascariana. Una partecipata cornice di pubblico ha seguito l’evento che si concluderà alle 13 di dopodomani. Numerose le rappresentanti del gruppo delle lettrici volontarie del presidio cingolano di "Nati per leggere".

Gianfilippo Centanni