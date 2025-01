Management degli enti del terzo settore, iscrizioni al master

Ancora posti disponibili per il master di primo livello in Management degli enti del terzo settore (Mets) promosso dal Dipartimento di Economia e Diritto di Unimc, in partnership con ConfiniOnline. Il corso ha l’obiettivo di formare professionalità capaci di affrontare il cambiamento che sta attraversando le associazioni non profit; prenderà avvio a marzo e durerà un anno in modalità blended, con lezioni in presenza in ateneo e a distanza. Iscrizioni entro la mezzanotte del 12 febbraio su studenti.unimc.it/Home.do; possono presentare domanda neolaureati e persone già inserite in contesti lavorativi.