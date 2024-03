Manager e dipartimenti farmaceutici. Al corso studenti da tutta Italia

Nuovo record di iscrizioni alla 23esima edizione del master Unicam in "Manager di Dipartimenti Farmaceutici". Alla presenza di 300 partecipanti provenienti da 19 regioni italiane, di tutta la governance dell’Ateneo, di membri di istituzioni sanitarie regionali e nazionali e del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO), Società scientifica di riferimento per i destinatari dell’iniziativa, è stata inaugurata a San Benedetto del Tronto la 23esima edizione del master di secondo livello diretto dal professore Carlo Cifani della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute.

"Il master – ha affermato il Rettore Unicam Graziano Leoni – risponde pienamente alle crescenti necessità che emergono dal mondo della professione nelle strutture ospedaliere. La sua longevità è dovuta proprio alla capacità e rapidità di far fronte alle continue evoluzioni del bagaglio di competenze richieste al farmacista. La necessità di un farmacista-manager scaturisce dalla complessità del ruolo che questo professionista è chiamato oggi a saper svolgere".

Il master affronterà sia tematiche di management trasversali alle varie professioni sanitarie, che argomenti specifici per la professione del farmacista, impostati in un’ottica manageriale. "Per questa edizione - ha spiegato Cifani (nella foto) - è stata riavviata la collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII. Una intera sessione didattica si terrà presso l’Ospedale di Bergamo, uno degli ospedali più tecnologici a livello europeo".