Manca il numero legale in consiglio: salta il voto sul bilancio

Macerata, 1 ottobre 2025 – Il voto del consiglio comunale di Macerata per il bilancio 2024 ieri pomeriggio è saltato. È mancato infatti il numero legale dopo che l’opposizione ha lasciato l’aula: la maggioranza che non aveva più i numeri per rendere valide la seduta e la votazione. Durante la discussione sulla variazione di bilancio presentata dall’assessore Oriana Piccioni, il capogruppo della Lega Aldo Alessandrini «ha criticato la delibera e l’amministrazione, sollecitando maggiori fondi per la manutenzione, il verde pubblico e la polizia locale. Al fuoco amico del consigliere della maggioranza, si sono aggiunte poi le critiche dell’opposizione, che a quel punto ha scelto di lasciare l’aula consiliare.

Ma ieri pomeriggio tra i banchi della maggioranza erano assenti Cristina Cingolani, Alessandro Bini, Sabrina De Padova e un paio di consiglieri di FdI. La discussione per approvare il bilancio consuntivo è stata quindi per forza rinviata a domani, quando la maggioranza dovrà ricompattarsi per votare un documento essenziale dell’amministrazione.

L’episodio di ieri potrebbe essere letto come un primo contraccolpo post elettorale, legato al fatto che Anna Menghi, candidata alle regionali per la Lega, non è riuscita a totalizzare il numero necessario di preferenze per essere confermata ad Ancona.