Manca la fiducia, revocata Tartabini

Il sindaco di Sarnano Fabio Fantegrossi ha revocato la nomina di vicesindaco a Cristina Tartabini. A circa un anno di distanza dalle elezioni. "Non è un atto improvviso – spiega il primo cittadino - ma giunge al termine di un percorso segnato da una progressiva e ormai insanabile perdita di fiducia. L’episodio avvenuto nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, durante il quale la vicesindaco ha votato contro il rinvio della discussione di una mozione presentata dalla minoranza, ha posto seriamente a rischio la tenuta della maggioranza, già ridotta per via di assenze giustificate da cause di incompatibilità. Tale comportamento ha rappresentato non solo una rottura rispetto al confronto politico interno, ma anche un grave atto di disallineamento rispetto agli accordi condivisi in sede di preconsiglio e di riunione di maggioranza, durante i quali era stato unanimemente ritenuto opportuno posticipare il dibattito in attesa delle risultanze della ricognizione commissionata allo studio di consulenza incaricato sul caso Sarnano Terzo Millennio. Non si tratta di una scelta legata a una singola votazione, ma della conseguenza di atteggiamenti reiterati che hanno compromesso la coesione e l’efficacia dell’amministrazione, tra cui precedenti assenze in sedute chiave, come quella sull’approvazione del bilancio. È venuta meno la fiducia reciproca". Le deleghe dell’ormai ex vice, ovvero cultura, fondi europei, istruzione, tornano al sindaco. La nomina è stata revocata venerdì e ieri è stata resa pubblica. Fantegrossi tiene a sottolineare un aspetto: "Consapevole della delicatezza di questa decisione e del momento politico, tengo a sottolineare che non vi è alcuna volontà di escludere alcuna forza politica o gruppo consiliare dalla possibilità di contribuire alla realizzazione del programma elettorale. È una questione personale, un vicesindaco che vota in maniera contraria al sindaco; il fatto che fosse venuta meno la fiducia poteva comportare anche problemi di numeri in Consiglio. Era necessario procedere. Non è quindi una questione partitica. Non c’è nessuna preclusione del nostro gruppo per il partito di cui lei fai parte (Fratelli d’Italia, ndr). Anzi, tutt’altro. Ribadisco l’impegno mio e di tutta l’amministrazione nel perseguire gli obiettivi condivisi, mantenendo fede al programma per cui siamo stati eletti. Con senso di responsabilità e rispetto istituzionale – conclude – continueremo a lavorare nell’interesse della nostra comunità".

Lucia Gentili