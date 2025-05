Manca la palestra per la ginnastica: "Il sottoscala non ci basta più"

La Polisportiva Serralta alla ricerca di uno spazio per le ragazze della ginnastica artistica. Un appello che l’associazione sportiva settempedana lancia in particolare ai privati, per migliorare l’offerta e i servizi. "Da tanti anni la nostra associazione offre corsi di ginnastica artistica – spiega la presidentessa Agnese Crescenzi – e da una vita gli allenamenti si svolgono nella piccola palestra ricavata sotto alla gradinata del palasport Ciarapica. Di recente però il numero delle iscritte ha iniziato ad aumentare moltissimo, forse grazie anche alla risonanza che la disciplina ha avuto a livello internazionale con i risultati olimpici delle ginnaste italiane. Adesso abbiamo 96 iscritte". Iscrizioni aumentate così tanto da doverle persino rifiutare, dice la presidentessa, poiché con lo spazio sotto alla gradinata non basta più: "Lo spogliatoio è stato ricavato alla meno peggio e non ci sono le docce. Accettiamo iscrizioni a partire dai tre anni di età, ma ultimamente abbiamo dovuto rifiutare nuovi ingressi e dividere le ragazze in gruppi. Ma crediamo che questa strada non sia percorribile ancora per molto. Dire di no alle bimbe è davvero brutto. Vorremmo ampliarci per offrire un servizio migliore, perciò proviamo a lanciare un appello".

Qualche proposta è già arrivate ma "è tutto da valutare. Lo spazio dovrebbe avere un’altezza di 4 o 5 metri, e dovremmo poter lasciare tutta l’attrezzatura. Insomma, dovrebbe essere qualcosa che può avvicinarsi a una palestra. E ovviamente dobbiamo valutare i costi per l’affitto. Penso non sia sbagliato desiderare di crescere" afferma ancora Crescenzi, e non a torto, visto che le atlete si allenano anche con la Virtus Macerata, partecipano alle gare Uisp e della Federazione italiana ginnastica, e proprio in questi giorni stanno partecipando alle nazionali.

Fra le strutture del Comune, la palestra ex Gil sarebbe ideale ma i tempi di riapertura dipendono dai lavori post sisma: "Abbiamo cercato di creare una situazione migliore al palasport Ciarapica – spiega l’assessore Paolo Paoloni –, ma non è sufficiente. La ex Gil sarà dedicata ad attività come la ginnastica artistica. Il progetto di massima è pronto e siamo in attesa della risposta della Soprintendenza. Poi procederemo alla gara d’appalto e al progetto definitivo. I lavori si faranno, il progetto è finanziato e inserito fra le opere post sisma, ma ancora non sappiamo dare con certezza dei tempi".

Gaia Gennaretti