"Manca un adeguato servizio di pediatria"

di Gaia Gennaretti

"L’amministrazione si attivi per sollecitare la giunta regionale a ripristinare il servizio del pediatra di base". A chiederlo è Francesco Borioni, del gruppo consiliare di minoranza San Severino Futura. E intanto è arrivato il momento del pensionamento per il pediatra dell’ospedale Roberto Castellini. Il problema segnalato da Borioni risale ormai a qualche mese fa quando, a seguito del pensionamento della dottoressa Floriana Pasquali Coluzzi, moltissimi bimbi sono rimasti senza dottore. Dopo diverse settimana è stata nominata temporaneamente una nuova pediatra che però ha già terminato il suo servizio. E il problema si è dunque ripresentato: "Amministrare un territorio vuol dire prendersi cura di una comunità e nel tempo San Severino è stato privato di molti servizi assistenziali. Ora, da più di un anno la nostra comunità è sguarnita di un adeguato servizio di pediatria di base. I piccoli pazienti fino a 6 anni sono stati parcheggiati prima in una pediatra con un contratto temporaneo, e poi nell’unica altra pediatra di base in servizio su San Severino, che sta svolgendo il suo importante lavoro allo stremo delle forze. I più grandi sono stati rinviati alle cure dei medici di famiglia, del tutto impreparati e in difficoltà nella gestione ordinaria di questo tipo di pazienti". Nel frattempo la comunità saluta il pensionamento del dottor Castellini. Ieri è stato il suo ultimo giorno di servizio. È stato direttore della Pediatria e della Neonatologia di Macerata. L’ultimo cartellino lo ha voluto timbrare all’ospedale di San Severino, dove era arrivato alla fine degli anni ’90 per restarvi fino al 2016, cioè fino al momento in cui non venne chiuso il reparto. In questi anni, però, oltre al servizio a Macerata, ha tenuto in piedi l’ambulatorio pediatrico nella struttura settempedana. Tanti per lui i ringraziamenti dagli operatori e da tante mamme che hanno trovato in lui un punto di riferimento, un professionista serio, preparato e impagabile per la sua costante disponibilità. La presidente dell’associazione Help Sos Salute e famiglia, Cristina Marcucci, auspica che "i vertici dell’Azienda sanitaria possano attivarsi affinché il dottor Castellini venga confermato nell’incarico, con un prolungamento contrattuale, ovvero che possa essere trovata una qualsiasi forma di collaborazione. A lui va il nostro grande grazie".