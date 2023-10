"Mancano alcune pratiche, serve ancora qualche settimana"

"È questione di qualche settimana". Così l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori in riferimento alla situazione del Campo dei Pini (Stadio della Vittoria) di viale Martiri della Libertà, inaugurato il 13 giugno ma ancora chiuso al pubblico. "Gli impianti sportivi sono stati completati prima dell’estate – spiega Marchiori – e ora l’impresa ha terminato il percorso green, con anticipo. Poi il Comune ha proceduto con i propri operai a sistemare le aiuole e gli alberi. Ora mancano soltanto alcuni passaggi burocratici e poi potremo riaprire l’area. È questione, se non di giorni, di alcune settimane al massimo". Mancherebbero quindi solo alcune firme sul fronte agibilità, sicurezza ed evacuazione: una volta che saranno completate le verifiche e arriverà l’ok definitivo, il parco tornerà a disposizione della città. "Quando si procede a una ristrutturazione come questa – prosegue l’assessore Marchiori – si creano nuovi spazi adibiti alla fruizione e attrezzi ginnici, per cui devono poi essere fatte delle verifiche. Da considerare che è tutto nuovo: l’impianto di illuminazione, quello di videosorveglianza, i locali tecnici, i bagni e così via. L’ultimo lavoro svolto è stato sulla balaustra della gradinata, per aumentare l’altezza del recinto in pietra, dove siedono gli spettatori. L’impianto sportivo è già stato consegnato alla Maceratese per gli allenamenti e l’attività sportiva, ora manca poco, si tratta di piccole cose, e poi lo spazio del Campo dei Pini potrà tornare a disposizione di tutti i cittadini".

c. g.