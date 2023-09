Mancano ancora 17 medici per l’emergenza territoriale

Alla data del primo settembre nell’Ast di Macerata risultano scoperti 17 incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale (PoTes 118). Si tratta dello stesso numero rilevato all’inizio dello scorso marzo, così distribuito: 10 incarichi per 38hsettimanali ciascuno con sede di servizio: PoTes distretto di Macerata; 6 incarichi per 38hsettimanali ciascuno, con sede di servizio PoTes distretto di Camerino; un incarico per 38hsettimanali, con sede di PoTes distretto di Civitanova. In questo, come in altri casi, nel frattempo si interviene con incarichi a tempo, ma se trovare medici è difficile, per il settore dell’emergenza–urgenza lo è ancora di più. L’Ast di Macerata, nel segnalare le carenze da pubblicare sul Bur (Bollettino ufficiale della Regione), evidenzia come l’organizzazione a rete dell’emergenza sanitaria territoriale abbia l’obiettivo di garantire un servizio diffuso capillarmente, in modo da garantire interventi tempestivi ed efficaci. Vale la pena ricordare che ogni giorno per coprire il servizio 24 ore su 24, sono in campo 34–35 medici (quelli previsti in organico sono di più), oltre 60 infermieri, una settantina di 72 volontari, distribuiti su tre turni, con oltre 20 ambulanze (circa un terzo delle quali con medico e infermiere, trequattro con infermiere e una decina con equipaggio e volontario).

Intanto si cerca di fronteggiare la carenza di assistenza pediatrica nel comune di Macerata, dopo il pensionamento, un anno fa di Costantino Gobbi. Questo era stato sostituito, con un incarico provvisorio in scadenza alla fine di questo mese, da Francesco Pecora che ha aperto in città un ambulatorio in via Valadier. Sarà lo stesso Pecora a coprire di nuovo l’incarico che avrà durata sino alla nomina dell’avente titolo all’incarico a tempo indeterminato e, comunque, non potrà superare i 12 mesi. Situazione identica nel comune di Tolentino, dove l’incarico assegnato l’anno scorso a Claudio Marabini (ambulatorio in piazza Togliatti 6) è stato rinnovato, e prosegue – anche in questo caso - fino alla nomina dell’avente titolo all’incarico a tempo indeterminato e, comunque, non potrà superare i 12 mesi.

Ma c’è anche una brutta notizia: Enrico Gasparrini, storico pediatra dell’ospedale di Macerata, dal primo ottobre non sarà più dipendente dell’Ast, alla quale ha comunicato le sue dimissioni volontarie. Davvero un brutto colpo, visto che oltre ad essere dirigente medico di Pediatria, è stato a lungo anche responsabile della Unità operativa semplice di Neonatologia e follow up neonatale.

Franco Veroli