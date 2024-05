"Mancano diecimila progetti"

"Il problema della ricostruzione è presentare i progetti. Ne abbiamo 30mila, di cui 10mila conclusi e 10mila in corso". Il commissario straordinario Guido Castelli fa il punto sullo stato della ricostruzione in un incontro pubblico a Treia. Introdotto dal candidato sindaco ed ex commissario Piero Farabollini, che ha fatto un excursus sul suo operato da commissario tra il 2018 e il 2020, Castelli ha detto: "Siamo a più di metà del lavoro; abbiamo dovuto far fronte a molti imprevisti, non ultimo il Covid e soprattutto la bolla inflativa che è seguita alla guerra in Ucraina. Cerchiamo di dare velocità ai lavori, con 8 miliardi di ricostruzione privata finanziata, 700 milioni di opere pubbliche solo nelle Marche. Mai vedremo tanti soldi in queste zone come in questo periodo, cerchiamo di usarli al meglio".

Castelli ha ribadito la volontà di sgrossare le lungaggini burocratiche. "Abbiamo approvato molti progetti. Finanzieremo tra le altre cose Villa Spada". Rispetto alle figure spesso giovani che nei Comuni si specializzano sulla ricostruzione, ha specificato che "la ricostruzione la fanno i tecnici e gli operatori pubblici, ma anche i giovani che in quest’ambito si professionalizzano. Tra tutte le regioni ne stabilizzeremo 400, dobbiamo dar loro una prospettiva". Castelli ha sottolineato gli indirizzi di priorità che vengono dati ai progettisti: "Lavorate sui progetti di prime case. Stiamo finanziando per 105 milioni annui il Cas, che è un diritto, ma a mio avviso dopo 8 anni non andrebbe concesso agli affittuari; non vorrei che disincentivasse la presentazione dei progetti".

"Per effetto di un decreto da poco firmato – ha proseguito il commissario – le pratiche depositate dopo fine marzo hanno un limite complessivo di 330 milioni per il 2024. La possibilità di cedere il credito di imposta è limitato a questa cifra. 330 milioni saranno più che sufficienti. Ho contato le pratiche depositate in un mese ad aprile: sono 42, per un peso complessivo di 12 milioni. Per la prossima legge di bilancio vorremmo aumentare il contributo parametrico e uscire dal 110. Per fare in modo che non ci siano accolli esagerati dovuti all’aumento dei prezzi – ha spiegato Castelli – bisogna tornare all’unitarietà dei progetti. Non è normale pagare la ricostruzione 3.500 euro al metro quadro. La finanza pubblica zoppica e aspettiamo ancora 20mila pratiche. La ricostruzione prosegue, c’è una grande attenzione da parte del governo".