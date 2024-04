Mancano i dottori di base. Interrogazione alla Regione

Il Comune di Mogliano, che conta circa 4.300 abitanti di cui quasi un terzo in fascia anagrafica avanzata, vive da qualche anno una condizione di disagio in termini di carenza di servizi sanitari: al momento ci sono solo due medici di medicina generale operativi. Su questo, il consigliere regionale Romano Carancini e il gruppo del Pd in Regione hanno presentato una interrogazione al presidente Acquaroli e all’assessore Saltamartini. L’interrogazione ricorda che a marzo del 2021 la direzione di Area Vasta 3 ha soppresso a Mogliano il servizio della guardia medica, già da qualche tempo limitato ai soli giorni del fine settimana, stabilendo il ricorso al servizio di continuità assistenziale di Corridonia, servente una fetta di territorio estesa che comprende anche Petriolo, cioè un’utenza di circa 21.000 abitanti. Oltre a ciò, scrivono i consiglieri regionali del Pd, la presenza in paese dei medici di medicina generale è venuta a ridursi: attualmente sono due i medici di famiglia operativi (rispetto ai cinque precedenti) uno dei quali ha di recente trasferito il proprio ambulatorio a Corridonia. La questione è stata sottoposta più volte dai rappresentanti istituzionali alla Regione e ai vertici dell’Area vasta, senza avere riscontri né soluzioni. Con l’interrogazione dunque si chiede al presidente della Regione e all’assessore regionale "come intendano sopperire all’attuale mancanza di medici di medicina generale in paese e se sia previsto il ripristino della figura della guardia medica almeno per alcuni giorni della settimana".