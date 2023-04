"Mancano i fondi per le buche nelle strade"

di Asterio Tubaldi

Il parcheggio di via Nazario Sauro, sorto anni addietro dalla demolizione dell’ex consorzio agrario con la nascita, al suo posto, di un complesso condominiale con due sedi bancarie, è pieno di buche, alcune talmente ampie e profonde da costituire una vera insidia per automobilisti e pedoni. È il segno di un degrado progressivo mai affrontato con interventi di manutenzione della pavimentazione stradale. All’interno del parcheggio sosta anche una piccola attività ambulante di prodotti ittici a dimostrazione che l’area è frequentata da molti cittadini e non solo dai residenti. Ma quelle buche nessune le chiude e nessuno si occupa di rendere sicuro e percorribile quel parcheggio. Ancora una volta le lamentele si fanno sentire, ma nessuno sembra curarsene. Tante, inoltre, le denunce e lamentale sui social di chi si trova, suo malgrado, a transitare per le strade di campagna della cittadina leopardiana: da contrada Castelnuovo alla Castelletta, Valdice, contrada Sant’Agostino, Bagnolo, Santa Lucia, Sambucheto, ma non solo perché c’è anche chi denuncia che lungo via dei Politi, nel popoloso quartiere di Villa Teresa, il marciapiede fra la chiesa e il supermercato non esiste quasi più. A. C. usa il sarcasmo: "No, non siamo a Kabul, ma in contrada Sant’Agostino a Recanati. Risultato? Una gomma nuova spaccata e due cerchi graffiati. Magari mi sbaglio, ma mi viene da pensare che non ci siano i fondi per sistemare le nostre strade periferiche perché si è deciso di indebitare una città per ben 30 anni favorendo una società sportiva privata". Insomma, il sindaco Antonio Bravi non dorme certo sonni tranquilli sul problema della manutenzione delle strade che per l’amministrazione è come la tela di Penelope, un’opera interminabile intorno a cui si lavora con continui rifacimenti senza mai riuscire, però, ad accontentare i cittadini. "Capisco le difficoltà e le tante lamentele – ammette il sindaco Bravi –. So bene la situazione delle strade di campagna, aggravata anche dalle problematiche metereologiche che abbiamo avuto. Da novembre a oggi sono stati molti gli interventi realizzati grazie al credito Iva dei lavori dello stadio e ora con i 450mila euro finanziati con mutuo. Inoltre abbiamo affidato un intervento da 550mila euro per la messa in sicurezza di marciapiedi, attraversamenti pedonali, guardrail, semafori e altro. C’è anche da rifare la segnaletica in molti tratti".